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Alvarado ya conoce el árbitro para los cuartos de final del Federal A
El Torito recibirá a Sarmiento de Santiago del Estero el domingo 15 de noviembre, desde las 16, en Mar del Plata. Diego Saúl Novelli será el árbitro del encuentro, en el que el conjunto marplatense buscará asegurar su lugar en las semifinales por el segundo ascenso.
Alvarado se prepara para afrontar los cuartos de final del Torneo Federal A, donde recibirá a Sarmiento de La Banda el próximo domingo 15 de noviembre, a las 16, en condición de local.
El encuentro tendrá como árbitro principal a Diego Saúl Novelli, de Tandil. Estará acompañado por Guillermo Yacante (Luján) como asistente 1, Leonel Matías Suárez (San Antonio de Areco) como asistente 2 y Agustín Vegetti (Luján) como cuarto árbitro.
El conjunto marplatense llega a esta instancia con una ventaja deportiva que puede resultar determinante. Con una victoria, Alvarado se asegurará un lugar en las semifinales de los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Primera Nacional.