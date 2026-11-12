Alvarado se prepara para afrontar los cuartos de final del Torneo Federal A, donde recibirá a Sarmiento de La Banda el próximo domingo 15 de noviembre, a las 16, en condición de local.

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El encuentro tendrá como árbitro principal a Diego Saúl Novelli, de Tandil. Estará acompañado por Guillermo Yacante (Luján) como asistente 1, Leonel Matías Suárez (San Antonio de Areco) como asistente 2 y Agustín Vegetti (Luján) como cuarto árbitro.

El conjunto marplatense llega a esta instancia con una ventaja deportiva que puede resultar determinante. Con una victoria, Alvarado se asegurará un lugar en las semifinales de los playoffs que definirán el segundo ascenso a la Primera Nacional.

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