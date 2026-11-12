Peñarol consiguió un importante triunfo como visitante al derrotar por 79-75 a Platense, en Vicente López, en un encuentro emotivo que se definió en los últimos segundos y contó con un gran marco de público. Con este resultado, el equipo dirigido por Leonardo Ramella ratificó su buen presente y continúa en los primeros puestos de la Liga Nacional de Básquet.

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El Milrayitas encontró en su efectividad desde el perímetro una de las principales herramientas para tomar el control del partido. Después de un primer cuarto parejo, que cerró arriba 19-17, amplió la diferencia durante el segundo parcial y se fue al descanso con una ventaja de 47-41.

En el complemento, Peñarol sostuvo la intensidad y logró contener los intentos de reacción del Calamar. Si bien el local mejoró en la lucha por los rebotes y llegó a pasar al frente durante el último cuarto, el conjunto marplatense mantuvo la concentración en un cierre ajustado y consiguió defender la diferencia para quedarse con la victoria.

Peñarol sumó un valioso triunfo fuera de casa por 79-75 y se mantiene como escolta de Quimsa, consolidando su protagonismo en la presente temporada de la Liga Nacional.