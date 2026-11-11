Peñarol visitará a Platense en el Microestadio Ciudad de Vicente López, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto marplatense llega con un registro de cinco victorias y una derrota, ubicado en el segundo puesto de la tabla general, y buscará prolongar su buen comienzo de temporada.

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El equipo dirigido por Leonardo Costa viene de completar una gira por Santiago del Estero con resultados repartidos. Primero cayó ante Quimsa por 78 a 73, en lo que significó el final de su invicto, pero luego se recuperó frente a Olímpico con una victoria por 87 a 74. En ese último encuentro se destacó Agustín Pérez Tapia, quien aportó 22 puntos. El escolta atraviesa un gran momento y es el cuarto máximo anotador de la competencia, con un promedio de 17,3 puntos por partido.

Para este compromiso, Peñarol tendrá dos bajas: Al Thornton, que continúa recuperándose de un desgarro, y Selem Safar, quien tampoco estará disponible. Del otro lado, Platense llega tras vencer como visitante a San Lorenzo por 80 a 58 y presenta un balance de tres triunfos y tres derrotas. Además, recuperará a Erik Copes, ausente en los últimos tres partidos por una lesión en el gemelo.

El historial también favorece al conjunto marplatense, que ganó 14 de los 23 enfrentamientos disputados ante el Calamar. Además, se quedó con los últimos dos cruces y con ocho de los últimos diez. En Vicente López, Peñarol también tiene ventaja, con cuatro victorias en siete presentaciones. El partido será dirigido por Oscar Brítez, Julio Dinamarca y Fabio Alaníz, y se podrá seguir por DSports.

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