Lionel Scaloni tendría todo acordado para extender su contrato como entrenador de la Selección Argentina. Según trascendió, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizaría el anuncio oficial este jueves, en la previa del encuentro ante Uruguay.

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El acuerdo contemplaría una renovación hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo automáticamente hasta el Mundial 2030, siempre que exista conformidad entre ambas partes. De esta manera, el entrenador campeón del mundo continuaría al frente del seleccionado en el próximo ciclo mundialista.

La confirmación podría llegar mediante una conferencia de prensa junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, con quien Scaloni habría terminado de acercar posiciones durante los últimos encuentros.

Así, la continuidad del entrenador que llevó a la Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024 estaría encaminada para darle continuidad a un proyecto que ya forma parte de la historia grande del fútbol argentino.

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