Aldosivi tendrá un representante en el próximo Mundial Sub 17. Se trata de Kevin Báez, arquero de 16 años que fue convocado por la Selección Argentina para disputar el certamen internacional en Qatar. El juvenil, nacido en Villa Gesell, forma parte de las divisiones inferiores del Tiburón y este año firmó su primer contrato con la institución.

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Báez cuenta con doble nacionalidad y anteriormente recibió convocatorias para integrar el seleccionado juvenil de Paraguay. Sin embargo, en esta oportunidad tendrá la posibilidad de representar a Argentina en una competencia de alcance mundial, un paso importante en su crecimiento deportivo.

La noticia fue celebrada por Aldosivi a través de sus redes sociales:"Es una noticia histórica para el club, que premia el esfuerzo de Kevin y el trabajo de años de toda la estructura juvenil. Un chico de nuestra pensión cumple un gran sueño" donde destacaron el trabajo del arquero y el recorrido realizado dentro de la institución. Desde el club remarcaron que su convocatoria representa un reconocimiento al esfuerzo del futbolista y al trabajo de toda la estructura de juveniles

#U17WC Convocados para disputar el Mundial Sub 17 de Qatar 🫡🇦🇷 📝 https://t.co/P0s0j9yJrK https://t.co/PWuEkzj93B — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 11, 2026

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