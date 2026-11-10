La Selección argentina Sub 20 dio a conocer la lista de 24 convocados por Diego Placente para una nueva etapa de preparación de cara a la CONMEBOL Sub20 2027, que se disputará en Colombia del 22 de enero al 7 de febrero.

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El plantel trabajará hasta el sábado en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde coincidirán durante esta semana los futbolistas de la Mayor, la Sub 20 y la Sub 17, que viajará a Qatar para disputar el Mundial de la categoría.

Entre los convocados se destaca Bruno Galassi, jugador de Lazio y ex Real Madrid, quien es el único integrante de la lista que se desempeña en el exterior.

De esta manera, Placente continúa con la preparación del equipo que buscará llegar en las mejores condiciones al próximo desafío continental.

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