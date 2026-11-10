Alex Baena rompió el silencio sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y su posible salida al Barcelona. El mediocampista español reconoció que los comentarios del delantero sobre su futuro generaron malestar dentro del vestuario, aunque destacó que el argentino pidió disculpas a sus compañeros.

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"Es un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiere ir. No nos cayó muy bien. Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid vienen por vos, pero creo que las formas son lo que más nos molestó. Lo hubiésemos apoyado", expresó Baena.

Además, reveló que el delantero tuvo un gesto con el grupo después de lo sucedido: "Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo".

Por otra parte, Baena se refirió al vínculo de Álvarez con los hinchas del Atlético y reconoció que la situación puede afectarlo. "Entendemos también a la afición del Atleti que esté enfadada, pero Julián está trabajando mucho para ponerse al nivel. Lo necesitamos para conseguir los objetivos y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", señaló.

Por último, contó que el argentino atravesó un momento difícil después del partido contra Barcelona: "Pasó una mala noche después del partido, pero en el día a día está implicado, haciendo bromas".

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También pidió contexto ante las críticas por su rendimiento y recordó que hasta las grandes figuras del fútbol tienen partidos en los que no logran convertir. "La gente le exige mucho porque es Julián, uno de los mejores delanteros del mundo. Cualquier jugador puede tener un día malo. Lo tenía Cristiano Ronaldo, lo tenía Messi", concluyó.

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