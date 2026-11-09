La Selección argentina comienza una nueva semana de trabajos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, con el objetivo de prepararse para la doble fecha de amistosos internacionales. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Uruguay y Costa Rica, en dos encuentros que se disputarán en nuestro país.

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El primer compromiso será este viernes, cuando la Albiceleste reciba a Uruguay desde las 20 en La Bombonera. Luego llegará el turno del cruce frente a Costa Rica.

La actividad del plantel comenzará este lunes 9 de noviembre con el arribo de los futbolistas, sin entrenamiento previsto. Las prácticas se extenderán hasta el jueves, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Cronograma de actividades:

Lunes 9: arribo de jugadores (sin actividad).

arribo de jugadores (sin actividad). Martes 10: entrenamiento a las 10, a puertas cerradas.

entrenamiento a las 10, a puertas cerradas. Miércoles 11: entrenamiento a las 17, con los últimos 15 minutos abiertos a los medios.

entrenamiento a las 17, con los últimos 15 minutos abiertos a los medios. Jueves 12: entrenamiento a las 17, a puertas cerradas.

Además, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa el jueves, con horario a confirmar.

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