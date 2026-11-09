Camilo Ugo Carabelli tuvo una gran semana en Brasil y coronó su participación con una consagración en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. El argentino, de 27 años, derrotó en la final al local Thiago Seyboth Wild (109° del mundo) por 6-2 y 7-5 y levantó un nuevo trofeo en su carrera.

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Se trata del décimo título Challenger para el tenista argentino, que consiguió recuperarse rápidamente luego de su retiro por lesión en Guayaquil, nueve días atrás. Además, su conquista le permitirá escalar 16 posiciones en el ranking ATP y alcanzar el puesto 65 del mundo.

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