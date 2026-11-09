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Camilo Ugo Carabelli campeón en Brasil
El tenista argentino venció al brasileño Thiago Seyboth Wild por 6-2 y 7-5 y conquistó el décimo título Challenger de su carrera. Con este resultado, ascenderá 16 posiciones y se ubicará en el puesto 65 del ranking mundial.
Camilo Ugo Carabelli tuvo una gran semana en Brasil y coronó su participación con una consagración en el Challenger 125 de Costa do Sauípe. El argentino, de 27 años, derrotó en la final al local Thiago Seyboth Wild (109° del mundo) por 6-2 y 7-5 y levantó un nuevo trofeo en su carrera.
Se trata del décimo título Challenger para el tenista argentino, que consiguió recuperarse rápidamente luego de su retiro por lesión en Guayaquil, nueve días atrás. Además, su conquista le permitirá escalar 16 posiciones en el ranking ATP y alcanzar el puesto 65 del mundo.