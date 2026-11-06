En el marco del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, Jorge Macri jefe de Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires, se reunió con Stefano Domenicali, CEO de la categoría, para presentar su propuesta de organizar el Gran Premio de Argentina en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

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Macri quien se reunió hoy con Domencali, declaró que el viaje a Brasil sirve para “reconfirmar el compromiso y la voluntad que tiene la Ciudad de Buenos Aires de recuperar a la Fórmula 1”, al tiempo que agregó que están trabajando en “cada paso necesario para estar listos” y que era “importante” reunirse con el responsable de la categoría reina y “transmitirle compromiso”.

El referente del PRO viajó acompañado por su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y su secretario de Deportes, Fabián Turnes.

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La propuesta porteña apunta a una transformación total del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con una inversión de 200 millones de dólares y obras que ya están en marcha. El plan incluye la construcción y asfaltado de una nueva pista, un edificio de boxes y un paddock moderno, diseñado para cumplir los estándares de la Fórmula 1.

Las reformas permitirán ampliar la capacidad del circuito, que podrá recibir a más de 125.000 espectadores.

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El reformado circuito tendrá su estreno con el regreso del MotoGP de Buenos Aires. La máxima categoría del motociclismo internacional tendrá su vuelta a la acción después de 28 años del 9 al 11 de abril de 2027. El MotoGP funcionará como la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional.

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