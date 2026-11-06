La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión por tiempo indeterminado de las acreditaciones de prensa de Todo Noticias (TN), luego de la difusión de un video realizado con inteligencia artificial en el programa conducido por Jonatan Viale.

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A través de un comunicado, la AFA expresó su rechazo al contenido y señaló que la utilización de la imagen de un integrante del seleccionado para difundir ese tipo de material constituye una conducta que vulnera los principios de respeto que deben regir la actividad periodística.

La disposición establece que TN no podrá obtener nuevas credenciales ni ingresar al Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Además, sus equipos periodísticos no podrán acceder a las coberturas de los encuentros de las selecciones argentinas.

La sanción también comprende a Radio Ancasti FM 98.5, de Catamarca, y Radio General Belgrano AM 840, de Buenos Aires. En estos casos, la AFA argumentó que detectó una comercialización irregular de acreditaciones de prensa y adulteración de identidades.

Por último, la entidad reafirmó su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y sostuvo que la libertad de expresión no puede utilizarse como justificación para incumplir las normas de acreditación ni difundir contenidos que vulneren la dignidad de los futbolistas.

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