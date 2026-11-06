Peñarol festejó en Neuquén y sumó su primera victoria en la Liga Femenina
El equipo marplatense se impuso por 69-54 ante El Biguá en condición de visitante y consiguió su primer triunfo en la Liga Femenina de Básquetbol. Guadalupe Demársico fue la máxima anotadora con 25 puntos.
Peñarol logró su primera victoria en la Liga Femenina de Básquetbol al superar como visitante a El Biguá por 69-54, en el estadio El Nido de Neuquén capital. Guadalupe Demársico tuvo una actuación destacada y lideró la ofensiva marplatense con 25 puntos, mientras que Julieta Tell aportó 19 para el conjunto local.
El partido comenzó parejo, con un primer cuarto que terminó 15-15. Sin embargo, las dirigidas por Javier Bianchelli marcaron diferencias en el segundo período, que ganaron 19-11, para irse al descanso arriba por 34-26. En el tercer cuarto ambos equipos igualaron en 17 y Peñarol llegó al último parcial con una ventaja de ocho puntos. En el cierre, las marplatenses volvieron a imponerse por 18-11 y sellaron el triunfo por 69-54.
El conjunto milrayitas continuará su gira por Neuquén este viernes, cuando se enfrente a Independiente.