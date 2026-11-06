Peñarol logró su primera victoria en la Liga Femenina de Básquetbol al superar como visitante a El Biguá por 69-54, en el estadio El Nido de Neuquén capital. Guadalupe Demársico tuvo una actuación destacada y lideró la ofensiva marplatense con 25 puntos, mientras que Julieta Tell aportó 19 para el conjunto local.

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El partido comenzó parejo, con un primer cuarto que terminó 15-15. Sin embargo, las dirigidas por Javier Bianchelli marcaron diferencias en el segundo período, que ganaron 19-11, para irse al descanso arriba por 34-26. En el tercer cuarto ambos equipos igualaron en 17 y Peñarol llegó al último parcial con una ventaja de ocho puntos. En el cierre, las marplatenses volvieron a imponerse por 18-11 y sellaron el triunfo por 69-54.

El conjunto milrayitas continuará su gira por Neuquén este viernes, cuando se enfrente a Independiente.

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