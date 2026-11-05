La Selección Argentina femenina sigue a paso firme en el Mundial de Pádel. Este jueves consiguió una nueva victoria contundente al superar por 3-0 a Portugal y clasificarse a las semifinales del torneo, donde enfrentará a Italia.

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El equipo nacional volvió a demostrar su superioridad y no cedió ningún set en la serie. Los resultados fueron: Delfina Brea y Claudia Jensen se impusieron por 6-0 y 6-0; Aranzazú Osoro y Martina Fassio ganaron 6-1 y 6-3; mientras que Virginia Riera y Julieta Bidahorria cerraron la jornada con un 6-2 y 6-0.

De esta manera, Argentina mantiene su invicto y llega a la próxima instancia sin haber perdido un solo set. El desafío será este viernes 6 de noviembre, cuando se enfrente a Italia en busca de un lugar en la gran final.

La otra semifinal tendrá como protagonistas a España y Francia. Los cuatro seleccionados llegan a esta instancia sin ceder sets en sus respectivos cruces de cuartos de final.

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