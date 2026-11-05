River ya está en Mar del Plata. El plantel dirigido por Leonardo Ponzio llegó a la ciudad en medio de una multitudinaria bienvenida de sus hinchas, que se acercaron hasta la zona de Playa Grande para acompañar al equipo en la previa del encuentro frente a Aldosivi. Hubo banderas, cánticos y fuegos artificiales para recibir a los futbolistas.

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El Millonario jugará este jueves desde las 15 en el estadio José María Minella, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. La expectativa es grande y ya se vendieron más de 6.000 entradas para los simpatizantes del conjunto de Núñez, que podrán ocupar el sector visitante del estadio.

⚪🔴 ¡RIVER, BIEN CERCA DE LA GENTE EN MAR DEL PLATA! Los jugadores regalan fotos y autógrafos a los hinchas en la puerta del hotel, antes del encuentro de mañana frente a Aldosivi, por el Torneo Clausura. 🎙️ @juancortese https://t.co/Or0oiph532 — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2026

El compromiso tendrá objetivos diferentes para ambos equipos. River, que viene de perder el Superclásico frente a Boca, buscará una victoria que le permita mejorar su ubicación en la Zona B y asegurarse la localía en los octavos de final. Además, tendrá varias modificaciones obligadas: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta quedaron afuera por sus expulsiones ante el Xeneize.

Por su parte, Aldosivi afrontará un partido especial ante su gente. Después de confirmarse su descenso a la Primera Nacional tras la derrota frente a Racing, el Tiburón se despedirá de la máxima categoría en un encuentro que tendrá un marco importante por la presencia de las dos parcialidades.

De cara al compromiso, uno de los probables equipos de River estaría integrado por Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

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Un dato que suma al regreso del Millonario: su última presentación en el José María Minella fue el 24 de julio de 2022, cuando se impuso por 3-0 ante Aldosivi. Más de cuatro años después, volverá a jugar en Mar del Plata, esta vez con un importante acompañamiento de sus hinchas.

Las localidades para la parcialidad de River se encuentran disponibles a través de la plataforma Fever.

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