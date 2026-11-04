Andrea Kimi Antonelli protagonizó uno de los momentos más emotivos de la previa del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. En Brasil, el joven piloto de Mercedes pudo subirse al legendario Lotus 98T con el que Ayrton Senna compitió durante la temporada 1986.

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La experiencia tuvo un significado especial para Antonelli, quien siempre reconoció su admiración por el histórico piloto brasileño. De hecho, eligió utilizar el número 12 en la Fórmula 1 como homenaje a Senna, quien llevó ese dorsal durante aquella temporada.

El encuentro contó con la presencia de integrantes de la familia del tricampeón mundial, quienes además sorprendieron al italiano con un regalo de enorme valor simbólico: un busto de Ayrton Senna.

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