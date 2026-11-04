Rafael Nadal podría iniciar una nueva etapa dentro del Real Madrid, esta vez lejos de las canchas de tenis. La Junta Directiva del club español acordó este miércoles 4 de noviembre proponer al exdeportista como nuevo integrante de su conducción, una incorporación que deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios del próximo 21 de noviembre.

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El extenista, socio de honor número 67.778 de la institución, recibió la propuesta de Florentino Pérez y confirmó que aceptó el ofrecimiento. «He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», expresó Nadal a través de sus redes sociales.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. 🤍🤍🤍 https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

Desde el Real Madrid destacaron su trayectoria deportiva y sus valores personales. En el comunicado oficial, la institución lo definió como una de las grandes leyendas de la historia del deporte y resaltó su espíritu de superación, humildad, capacidad de sacrificio y respeto por sus rivales.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis con España, además de haber alcanzado el número uno del ranking mundial, es una de las figuras más reconocidas del deporte internacional.

De esta manera, el histórico tenista español podría sumarse a la estructura dirigencial del Merengue y comenzar un nuevo capítulo de su vínculo con uno de los clubes más importantes del mundo.

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