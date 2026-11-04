Los Pumas tienen formación confirmada para enfrentar a Irlanda en Dublín
El seleccionado argentino comenzará el cierre del Nations Championship este viernes 6 de noviembre, desde las 17.10 (hora argentina), en el Aviva Stadium. Julián Montoya será el capitán del equipo dirigido por Felipe Contepomi, que luego enfrentará a Italia y Francia.
Los Pumas tienen todo preparado para comenzar la última parte de la temporada. El entrenador Felipe Contepomi confirmó los 23 jugadores que estarán disponibles para visitar a Irlanda, en el primero de los tres compromisos que tendrá el seleccionado argentino durante noviembre.
Julián Montoya será el capitán, mientras que Pablo Matera y Juan Cruz Mallía asumirán como vicecapitanes. Entre los titulares también se destacan Guido Petti, Marcos Kremer, Juan Martín González y Tomás Albornoz.
El encuentro tendrá lugar este viernes 6 de noviembre, a las 17.10 (hora argentina), en el Aviva Stadium de Dublín. Será un desafío importante para Argentina, que buscará conseguir por primera vez una victoria ante Irlanda en ese escenario.
El historial entre Los Pumas e Irlanda
Ambos seleccionados se enfrentaron en 25 oportunidades, con un saldo de ocho triunfos argentinos, 16 derrotas y un empate.
Entre las victorias más recordadas aparecen las conseguidas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015. Precisamente, el último éxito argentino ante el Trébol fue el contundente 43-20 en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Inglaterra.
Además, el Aviva Stadium trae un recuerdo especial para el equipo de Contepomi: allí, el año pasado, Los Pumas vencieron por 28-24 a los British & Irish Lions.
El calendario de Los Pumas en noviembre
Después del compromiso en Dublín, Argentina continuará su gira europea con dos partidos más:
6 de noviembre: Irlanda vs. Los Pumas, 17.10, en Dublín.
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14 de noviembre: Italia vs. Los Pumas, 8.40, en Génova.
21 de noviembre: Francia vs. Los Pumas, 17.10, en París.
27, 28 y 29 de noviembre: fin de semana de finales en Twickenham, Londres.
La formación de Los Pumas
Titulares:
Boris Wenger
Julián Montoya (capitán)
Francisco Moreno
Guido Petti
Pedro Rubiolo
Juan Martín González
Marcos Kremer
Pablo Matera (vicecapitán)
Gonzalo García
Tomás Albornoz
Mateo Carreras
Santiago Chocobares
Justo Piccardo
Bautista Delguy
Juan Cruz Mallía (vicecapitán)
Suplentes:
Leonel Oviedo
Mayco Vivas
Joel Sclavi
Efraín Elías
Juan Martín Scelzo
Simón Benítez Cruz
Gerónimo Prisciantelli
Lucio Cinti