Los Pumas tienen todo preparado para comenzar la última parte de la temporada. El entrenador Felipe Contepomi confirmó los 23 jugadores que estarán disponibles para visitar a Irlanda, en el primero de los tres compromisos que tendrá el seleccionado argentino durante noviembre.

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Julián Montoya será el capitán, mientras que Pablo Matera y Juan Cruz Mallía asumirán como vicecapitanes. Entre los titulares también se destacan Guido Petti, Marcos Kremer, Juan Martín González y Tomás Albornoz.

El encuentro tendrá lugar este viernes 6 de noviembre, a las 17.10 (hora argentina), en el Aviva Stadium de Dublín. Será un desafío importante para Argentina, que buscará conseguir por primera vez una victoria ante Irlanda en ese escenario.

El historial entre Los Pumas e Irlanda

Ambos seleccionados se enfrentaron en 25 oportunidades, con un saldo de ocho triunfos argentinos, 16 derrotas y un empate.

Entre las victorias más recordadas aparecen las conseguidas en los Mundiales de 1999, 2007 y 2015. Precisamente, el último éxito argentino ante el Trébol fue el contundente 43-20 en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Inglaterra.

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Además, el Aviva Stadium trae un recuerdo especial para el equipo de Contepomi: allí, el año pasado, Los Pumas vencieron por 28-24 a los British & Irish Lions.

El calendario de Los Pumas en noviembre

Después del compromiso en Dublín, Argentina continuará su gira europea con dos partidos más:

6 de noviembre: Irlanda vs. Los Pumas, 17.10, en Dublín. Ads

14 de noviembre: Italia vs. Los Pumas, 8.40, en Génova.

21 de noviembre: Francia vs. Los Pumas, 17.10, en París.

27, 28 y 29 de noviembre: fin de semana de finales en Twickenham, Londres.

La formación de Los Pumas

Titulares:

Boris Wenger Julián Montoya (capitán) Francisco Moreno Guido Petti Pedro Rubiolo Juan Martín González Marcos Kremer Pablo Matera (vicecapitán) Gonzalo García Tomás Albornoz Mateo Carreras Santiago Chocobares Justo Piccardo Bautista Delguy Juan Cruz Mallía (vicecapitán)

Suplentes:

Leonel Oviedo Mayco Vivas Joel Sclavi Efraín Elías Juan Martín Scelzo Simón Benítez Cruz Gerónimo Prisciantelli Lucio Cinti