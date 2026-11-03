El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó hoy la lista de de los 28 jugadores convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA. Las ausencias más llamativas son las de el nuevo capitán Cristian "Cuti" Romero, el goleador Lautaro Martínez y, uno de los referentes del seleccionado, Rodrigo De Paul.

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El combinado nacional disputará los últimos dos amistosos del año el 13 de noviembre en La Bombonera y el 17 en el Mario Alberto Kempes, donde Scaloni buscará rearmar la nueva camada del equipo para el futuro.

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La nueva lista tuvo como sorpresas las bajas anteriormente mencionadas, pero también, lo sorpresivo fue la convocatoria de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se encuentra en recuperación por una dura lesión en su mandíbula que lo dejará fuera de las canchas durante semanas.

Además, se destaca la vuelta de Mariano Troilo, el defensor central que tuvo su primera citación en julio de 2025, mientras jugaba para Belgrano de Córdoba. Por su parte, Aaron Anselmino, ex futbolista de Boca Juniors, fue citado por primera vez por Lionel Scaloni.

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