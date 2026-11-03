Peñarol venció por 87 a 74 a Olímpico en el estadio Vicente Rosales de La Banda, en una nueva presentación por la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por Leandro Ramella se recuperó de la derrota ante Quimsa y alcanzó su quinta victoria de la temporada. El Milrayitas se apoyó en una defensa intensa y una ofensiva efectiva para controlar el desarrollo, pese a no contar con Selem Safar y Al Thornton.

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El conjunto marplatense marcó diferencias desde el inicio con un parcial de 11-0 y, aunque Olímpico logró pasar al frente en el segundo cuarto, recuperó el control antes del descanso, al que llegó 43-35 arriba. En la segunda mitad, Peñarol estiró la ventaja hasta los 17 puntos y, pese a la reacción del Negro, logró sostener la diferencia durante el tramo final para cerrar una importante victoria como visitante.

Agustín Pérez Tapia fue la figura ofensiva del ganador con 22 puntos y ocho rebotes, mientras que Iván Basualdo aportó 14 unidades y 10 rebotes para completar un doble-doble. Luciano Guerra también se destacó con 15 puntos y Andrés Jaime repartió ocho asistencias. En Olímpico, dirigido por Leonardo Costa, Wrighten fue el máximo anotador con 18 unidades. Tras este resultado, Peñarol continuará su calendario con una gira por Buenos Aires, donde enfrentará a Platense y Ferro.

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