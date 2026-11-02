La polémica tras el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate continuó fuera de la cancha. Stefano Di Carlo, actual presidente de la institución de Núñez, publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó las decisiones arbitrales y apuntó contra el funcionamiento del fútbol argentino.

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“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, expresó el dirigente.

Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos. — Stefano Di Carlo (@stefanocdicarlo) November 1, 2026

En la misma línea, el expresidente Jorge Brito también manifestó su malestar por el arbitraje y apuntó contra la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR.

Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz. — Jorge Brito (@JorgeBrito) November 1, 2026

“Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”, sostuvo.

Por su parte, Rodolfo D’Onofrio se sumó a las críticas y cuestionó lo que considera decisiones arbitrales desfavorables para River. “Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, publicó.

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Que ladrones que son, Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D'Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

Además, recordó una jugada ocurrida en un partido disputado en el estadio Monumental, en la que reclamó un penal que, según su postura, no fue revisado por el VAR.

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