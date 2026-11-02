Kimi Antonelli alcanzó la cima de la Fórmula 1 y quedó en los libros de historia. El italiano aseguró el campeonato mundial de 2026 en el Gran Premio de México, un resultado que le permitió convertirse en el campeón número 36 de la máxima categoría y terminar con una larga sequía de títulos para su país.

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El último italiano que había conquistado el campeonato había sido Alberto Ascari, quien se consagró en 1952 y 1953. Desde entonces, ningún piloto de Italia había vuelto a quedarse con la corona mundial.

Con este logro, Antonelli también se convirtió en el tercer italiano campeón de Fórmula 1, después de Giuseppe Farina, ganador de la temporada inaugural de 1950, y del propio Ascari.

Una temporada para el recuerdo

El piloto de Mercedes coronó una campaña que lo llevó a superar a los principales candidatos al título. Su rendimiento le permitió asegurar una diferencia inalcanzable en la clasificación y consagrarse en México, donde terminó tercero en la carrera.

A sus 20 años, Antonelli estableció además un nuevo récord: es el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1, con 20 años y 68 días.

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La apuesta de Mercedes que dio resultado

La llegada de Antonelli a Mercedes fue una de las grandes apuestas de la escudería alemana. El italiano tomó el lugar que dejó Lewis Hamilton, quien se marchó a Ferrari, y asumió la responsabilidad de competir junto a George Russell pese a su corta edad.

Después de una primera temporada de adaptación, el joven piloto dio un salto de calidad en 2026 y transformó las expectativas en un título mundial que marca un antes y un después en su carrera.

Su consagración no solo representa un logro personal, sino también el regreso de Italia a lo más alto del automovilismo después de más de siete décadas.

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Lewis Hamilton y Max Verstappen protagonizaron una imagen inolvidable al alzar en hombros a Kimi Antonelli, el nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1. Entre los tres suman 12 títulos: siete de Hamilton, cuatro de Verstappen y el primero de Antonelli, que devolvió a Italia a lo más alto después de 73 años, desde la consagración de Alberto Ascari en 1953.

This trio ❤️ The perfect podium lift on the day Kimi Antonelli is crowned Drivers' Champion! 🙌 #F1 #MexicoGP https://t.co/NBs6WYdbYH — Formula 1 (@F1) November 1, 2026