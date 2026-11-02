El Torneo Clausura “Cacho Méndez” – Copa “Carlos de los Reyes” de la Liga Marplatense de Fútbol ya tiene definidos sus cruces de semifinales. Kimberley completó los cuartos de final con una victoria por 2 a 0 ante Once Unidos, con goles de Pérez y L. Nivollet.

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De esta manera, el “Dragón” se medirá con River, que viene de eliminar al campeón vigente por 1 a 0, con Diego Paraschuk como autor del único tanto. El conjunto de la pradera terminó el encuentro con nueve jugadores.

Por el otro lado del cuadro, Atlético Mar del Plata enfrentará a San José. El equipo de Ruta 88 avanzó tras vencer por 1 a 0 a Banfield, con un gol de penal de Enzo Vértiz sobre el final, mientras que San José dejó en el camino a Independiente por penales, luego de igualar 3 a 3 en un partido que tuvo un cierre agónico.

Las semifinales definirán a los dos equipos que buscarán el título del Clausura. Las localías, las fechas y los horarios están pendientes de confirmación, y no se descarta que los encuentros se posterguen debido a la visita del papa al país durante este fin de semana.

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