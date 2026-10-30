El 86° Abierto de Tortugas ingresará este fin de semana en su etapa decisiva, con los dos encuentros que determinarán quiénes disputarán el título. Los cruces se jugarán el sábado y el domingo, ambos desde las 16:00.

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El primer finalista saldrá del enfrentamiento entre La Natividad La Dolfina y Ellerstina Indios Chapaleufú, programado para el sábado. Ambos equipos llegan invictos a la definición de la Zona A, en un duelo que pondrá en juego el pase al partido por el campeonato.

El domingo será el turno de Las Monjitas y La Hache, que resolverán mano a mano la clasificación por la Zona B. Los dos conjuntos alcanzaron esta instancia después de imponerse en sus compromisos anteriores.

Cuándo se juega la final

La definición de la Copa Emilio de Anchorena está prevista para el sábado 7 de noviembre, de acuerdo con el calendario publicado por la Asociación Argentina de Polo. El horario del encuentro todavía no figura confirmado en la programación consultada.

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La programación

Sábado 31 de octubre

A las 16:00: La Natividad La Dolfina vs. Ellerstina Indios Chapaleufú.

Domingo 1 de noviembre

A las 16:00: Las Monjitas vs. La Hache.

Sábado 7 de noviembre

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Final del Abierto de Tortugas, con horario pendiente de confirmación.