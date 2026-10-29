Mar del Plata será escenario desde este jueves del Torneo Provincial de Selecciones U17 Masculino, una competencia que reunirá a los representativos de seis ciudades bonaerenses. El certamen se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre en los gimnasios de Kimberley y Once Unidos, con la organización de la Asociación Marplatense de Básquet.

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La selección local, conocida como La Roja, tendrá su primera presentación este jueves a las 20 frente a Necochea, en el gimnasio Valentín Pérez de Kimberley. Previamente, desde las 18, La Plata y Junín abrirán la jornada en el mismo escenario.

El campeonato estará dividido en dos zonas. La Norte estará conformada por La Plata, Pergamino y Junín, mientras que la Sur tendrá a Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca. Todos los encuentros se transmitirán en vivo a través de la plataforma gmlive.tv.

El plantel marplatense estará compuesto por Joaquín Boo, Joaquín Bulchi Alessandrini, Juan Cruz Locatelli y Matías Zubik, de Peñarol; Mirko Cigoy Arnau, Ulises Grassi Islas, Joaquín García y Agustín Bracciale, de Kimberley; Gerónimo Pascal Bertini, Feliciano Carabelli Vidal, Lautaro Yurich y Agustín Sartor, de Quilmes; Lautaro Maidana Robles, de Unión; e Ignacio Cesari y José Piovani, de IAE.

El cuerpo técnico estará integrado por Maximiliano Maciel como entrenador, Mateo González como asistente y Emiliano Alló como preparador físico.

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El fixture del Provincial U17

La actividad continuará el viernes 30 de octubre con cuatro partidos. A las 10, Pergamino se medirá con La Plata en Kimberley, mientras que Necochea enfrentará a Bahía Blanca en Once Unidos. Por la tarde, desde las 18, jugarán Junín y Pergamino, y a las 20 será el turno de Mar del Plata frente a Bahía Blanca, ambos encuentros en Kimberley.

El sábado 31 se disputará el partido por el quinto puesto a las 10.30 en Once Unidos. Luego, Kimberley recibirá las dos semifinales: la primera comenzará a las 18 y enfrentará al primero de la Zona Norte con el segundo de la Zona Sur; la segunda se jugará a las 20 entre el primero de la Zona Sur y el segundo de la Zona Norte.

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La jornada de cierre será el domingo 1 de noviembre en Kimberley. El partido por el tercer puesto está programado para las 10, mientras que la final del torneo se jugará a las 12.15. De esta manera, Mar del Plata buscará aprovechar la localía para quedarse con el título provincial.