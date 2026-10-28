Luego de la votación de los fanáticos en la web oficial, el Balón de Oro conseguido por Cristiano Ronaldo en el 2008 fue elegido como el mejor de toda la historia (BOAT). El premio obtenido por Lionel Messi en el 2012 quedó en segundo lugar.

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El portugués fue el más elegido por los fanáticos, algo que ya estaba dentro de lo esperado por la gran ventaja que había sacado en los primeros días de la votación. Sin embargo, no especificaron el porcentaje de cada galardón.

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En la temporada del 2008 fue la primera vez donde Ronaldo logró quedarse con el galardón cuando vestía la camiseta del Manchester United. En esa campaña, el delantero portugués convirtió 31 goles y el club inglés conquistó tanto la Premier League como la Champions League.

Por su parte, el premio que Messi consiguió en 2012 quedó asociado a uno de los registros individuales más extraordinarios de su carrera. Durante ese año calendario, el rosarino convirtió 91 goles en 69 partidos, una marca que lo convirtió en protagonista de una temporada histórica.

Más allá de esta situación, Lionel Messi se mantiene como el máximo ganador de la historia del Balón de Oro con ocho premios y estuvo nominado en la última gala, donde quedó en el quinto lugar luego de un Mundial impresionante.

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