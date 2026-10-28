Este miércoles se cumplen 75 años de uno de los hitos más importantes del automovilismo argentino. El 28 de octubre de 1951, Juan Manuel Fangio conquistó su primer campeonato mundial de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de España, disputado en el circuito callejero de Pedralbes, en Barcelona.

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A bordo de un Alfa Romeo 159, el piloto nacido en Balcarce ganó la última carrera de la temporada y terminó el campeonato con 31 puntos, por delante del italiano Alberto Ascari, representante de Ferrari, que acumuló 25 unidades. Fangio tenía 40 años cuando alcanzó la primera de las cinco coronas mundiales de su trayectoria.

Una definición marcada por la estrategia

La carrera decisiva tuvo como protagonistas a Fangio y Ascari, quienes llegaron a la última fecha separados por apenas tres puntos. El italiano consiguió la pole position, pero el argentino lo superó en la cuarta vuelta y se mantuvo al frente hasta la bandera a cuadros.

Uno de los factores determinantes fue la elección de los neumáticos. Ferrari apostó por ruedas de 16 pulgadas para reducir el desgaste, mientras que Fangio utilizó neumáticos de 18 pulgadas. Sin embargo, el asfalto abrasivo del circuito de Pedralbes castigó a los autos italianos, que sufrieron pinchazos y debieron realizar paradas adicionales.

A esto se sumó una maniobra estratégica de Alfa Romeo: el equipo hizo circular el rumor de que sus autos contarían con tanques de combustible adicionales para evitar reabastecimientos. Según la reconstrucción histórica publicada por Infobae, los tanques eran falsos y la información buscaba confundir a Ferrari, que modificó su estrategia ante esa posibilidad.

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El duelo con Alberto Ascari

Más allá de la rivalidad deportiva, Fangio y Ascari mantenían una relación de respeto. Antes de la definición, ambos habían acordado una apuesta: el ganador del campeonato pagaría una celebración y el perdedor elegiría el lugar.

Tras la consagración, Fangio cumplió con su palabra y organizó una fiesta en el restaurante Savini, en Milán. La celebración reunió a pilotos y miembros de diferentes equipos, en una muestra de camaradería entre los protagonistas de aquella época.

El comienzo de una leyenda

El título de 1951 fue el primero de una trayectoria excepcional. Fangio volvió a ser campeón en 1954 y 1955 con Mercedes-Benz, en 1956 con Ferrari y en 1957 con Maserati. De esa manera, se convirtió en el único piloto en conquistar campeonatos mundiales con cuatro escuderías diferentes.

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A lo largo de su carrera consiguió 24 victorias en Grandes Premios y se consolidó como una de las figuras más importantes de la historia de la Fórmula 1.

El Alfa Romeo 159 con el que logró su primera corona quedó ligado para siempre a aquella consagración. El vehículo pasó al museo de la marca en Italia y volvió a ser conducido por Fangio en Monza en 1975, durante la filmación de un documental. Años más tarde, estuvo temporalmente en Balcarce y regresó a Italia en 1989.

A 75 años de aquella victoria en Barcelona, el primer campeonato mundial de Fangio sigue siendo un símbolo del automovilismo argentino y el inicio de una carrera que lo llevó a conquistar cinco títulos en la máxima categoría.