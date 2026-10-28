Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, murió este miércoles en su localidad natal, Pujato, provincia de Santa Fe a los 74 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia a medios de Rosario.

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El entrenador de la Selección argentina viaja hacia el pueblo santafesino para despedir a su madre. Según trascendió, en las próximas horas se realizará el velorio, que tendrá carácter íntimo.

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias al director técnico y a sus seres queridos.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza! 🙏🏼 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 28, 2026

“ Toda la Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó la entidad.

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