Falleció Eulalia Marzetti la madre de Lionel Scaloni
La madre del entrenador de la Selección argentina falleció este miercoles en Pujato, Santa Fe, tras atravesar una enfermedad durante varios años. El velorio será íntimo.
Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, murió este miércoles en su localidad natal, Pujato, provincia de Santa Fe a los 74 años. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia a medios de Rosario.
El entrenador de la Selección argentina viaja hacia el pueblo santafesino para despedir a su madre. Según trascendió, en las próximas horas se realizará el velorio, que tendrá carácter íntimo.
A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó sus condolencias al director técnico y a sus seres queridos.
“ Toda la Asociación del Fútbol Argentino, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el Gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!”, expresó la entidad.