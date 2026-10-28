Unión de Mar del Plata perdió por 90-63 ante Centenario de Venado Tuerto, como visitante, por la Liga Argentina de Básquet. El equipo dirigido por Aquino tuvo una noche complicada y no logró recuperarse en su primera salida de la gira.

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El conjunto santafesino marcó diferencias desde el inicio, con una defensa intensa que limitó las opciones ofensivas del Celeste. Además, Unión tuvo poca efectividad desde el perímetro, con apenas tres triples convertidos en 18 intentos, y se fue al descanso con una desventaja de 28 puntos (55-27).

En la segunda mitad, el equipo marplatense intentó reaccionar, pero Centenario mantuvo el dominio y llegó a sacar 35 puntos de diferencia. El último cuarto no modificó el desarrollo del encuentro y el local selló una victoria contundente, mientras que Unión deberá buscar recuperarse en los próximos compromisos.

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