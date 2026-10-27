Alpine afrontará el cierre de la temporada de Fórmula 1 sin nuevas actualizaciones técnicas en sus monoplazas. La decisión responde a que el equipo habría alcanzado su límite presupuestario para 2026, por lo que Franco Colapinto y Pierre Gasly deberán disputar las últimas cinco fechas con el desarrollo actual de sus autos.

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La medida representa un desafío para el piloto argentino, que buscará aprovechar al máximo el rendimiento del A526 en las carreras restantes. Pese a este escenario, Gasly mantiene la esperanza de revertir la situación y cerrar el campeonato de la mejor manera posible.

Por otra parte, Colapinto no participará de la primera práctica libre del GP de México, ya que Alpine confirmó que Gabriele Minì ocupará su lugar este viernes. El italiano, integrante de la academia de jóvenes pilotos de la escudería, tendrá su primera experiencia oficial en una sesión de Fórmula 1.

Getting his first taste of the current era of Formula One 🏎️ @MiniGabriele will be driving in FP1 this week at the #MexicoGP as part of his Alpine Academy programme. https://t.co/MsFiz0gwkF — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 27, 2026

La decisión responde a la normativa que obliga a los equipos a ceder sus monoplazas a pilotos novatos durante determinadas sesiones de entrenamientos libres a lo largo de la temporada. De esta manera, el argentino cumplirá con la exigencia reglamentaria.

Además, la oportunidad alimenta las versiones que vinculan a Minì con un posible puesto de piloto reserva de Alpine para 2027, en reemplazo de Paul Aron. El italiano tendrá así una oportunidad importante para sumar experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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