Peñarol recibirá este martes a San Martín de Corrientes desde las 21, en el Polideportivo Islas Malvinas, por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet. El equipo dirigido por la dupla técnica marplatense llega invicto, con tres victorias en igual cantidad de presentaciones, mientras que su rival todavía no pudo ganar en el certamen.

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El Milrayitas viene de completar una gira positiva por Buenos Aires, donde superó a Lanús por 84-77 y a San Lorenzo por 92-85. En este último encuentro, Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 17 puntos. Previamente, Peñarol había debutado con una victoria frente a Gimnasia, por lo que buscará extender su racha ante su gente.

Por su parte, San Martín atraviesa un inicio complicado, con cuatro derrotas consecutivas. El conjunto correntino cayó ante Instituto (81-73), Racing de Chivilcoy (126-123), Argentino de Junín (82-79) y Olímpico (106-86). Además, tendrá un nuevo entrenador en el banco: Carlos Miño asumió tras la renuncia de Gabriel Revidatti, quien estuvo al frente del equipo durante cuatro temporadas.

El historial favorece a Peñarol

Ambos equipos se enfrentaron en 29 oportunidades por la Liga Nacional, con 16 triunfos para Peñarol y 13 para San Martín. En los últimos diez cruces, sin embargo, el registro está igualado en cinco victorias por lado.

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En Mar del Plata, el Milrayitas ganó ocho de los 12 partidos disputados y se impuso en los últimos cuatro enfrentamientos como local. La última victoria del conjunto correntino en esa condición fue el 14 de abril de 2024, cuando se impuso por 76-69.

Los números destacados

Agustín Pérez Tapia es el jugador con mayor valoración del cruce, con 18,7 de promedio. Sebastián Lugo registra nueve rebotes por partido, mientras que Andrés Jaime promedia 4,3 asistencias.

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En cuanto a marcas individuales, Willie Thornton está a 36 puntos de alcanzar los 3.000 con Peñarol y Selem Safar necesita 11 triples para llegar a los 1.300 en la Liga Nacional.