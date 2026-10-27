La Liga Profesional evalúa una modificación en el formato del fútbol argentino para 2027. La propuesta contempla un campeonato de 30 fechas, sin zonas, con playoffs para definir los títulos del Apertura y el Clausura, además de un campeón anual.

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El proyecto establece que los 30 equipos se enfrenten todos contra todos a lo largo de la temporada, con 29 jornadas y una fecha adicional de clásicos. De esta manera, cada club jugaría al menos una vez contra todos sus rivales.

Dos torneos con playoffs

La primera parte del campeonato se desarrollaría hasta la fecha 15, cuando se realizaría una pausa antes del receso invernal. En ese momento, los 16 mejores equipos de la tabla clasificarían a los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura.

Tras el receso, la competencia se reanudaría desde la fecha 16 y continuaría hasta la jornada 30. Al finalizar esa etapa, los 16 primeros de la tabla correspondiente a ese tramo accederían a los playoffs del Torneo Clausura.

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Además, el equipo que finalice en el primer puesto de la tabla acumulada de las 30 fechas se consagraría campeón de la Liga, por lo que habría un título anual adicional a los que se definan mediante los playoffs.

Qué pasaría con los descensos y las copas

En principio, la propuesta mantendría el sistema de clasificación a las copas internacionales y los criterios de descenso vigentes. También se conservarían los ocho títulos previstos para la temporada: Apertura, Clausura, Liga, Trofeo de Campeones, Copa Argentina, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

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Los impulsores del cambio sostienen que el nuevo formato permitiría eliminar las diferencias entre zonas y garantizar que todos los equipos se enfrenten durante la temporada.

La iniciativa deberá ser evaluada por las autoridades de la Liga Profesional, que analizarán la posibilidad de implementar el nuevo esquema a partir de 2027.