San Martín de Formosa hizo historia este domingo al derrotar 2-0 a Cipolletti en la final del Torneo Federal A y conseguir el ascenso a la Primera Nacional. De esta manera, el conjunto formoseño jugará por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino.

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El encuentro se disputó en la cancha de Sportivo Belgrano, en Córdoba, donde el Franjeado logró imponerse gracias a los tantos de Tapia y Leiva para sellar la consagración y desatar los festejos.

Con este resultado, San Martín coronó una campaña que le permitió alcanzar el objetivo más importante de la temporada y asegurar su lugar en la próxima edición de la Primera Nacional.

Por su parte, Cipolletti todavía tendrá una oportunidad de conseguir el segundo ascenso. El conjunto rionegrino continuará su camino en el torneo y disputará los cuartos de final de la Reválida.

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