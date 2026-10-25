Aldosivi consiguió un triunfo fundamental al imponerse 1-0 frente a Belgrano de Córdoba en el estadio José María Minella, por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El equipo marplatense llegó al encuentro con la obligación de ganar para mantener sus posibilidades de permanencia, ya que una derrota habría decretado su descenso a la Primera Nacional.

Ads

El único gol del partido llegó a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Andrés Vombergar conectó de cabeza una pelota dentro del área y puso en ventaja al conjunto dirigido por Javier Sanguinetti. La jugada comenzó con un centro de Agustín Palavecino y tuvo una primera intervención aérea de Nicolás Cordero, antes de la definición del delantero.

El tanto significó un desahogo para el Tiburón, que atravesaba una situación comprometida en la tabla anual. En la fecha anterior había caído 2-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto como visitante, un resultado que complicó todavía más sus aspiraciones de continuar en la máxima categoría.

Antes de enfrentar a Belgrano, Aldosivi acumulaba 16 puntos en la tabla anual y se encontraba a siete unidades de Deportivo Riestra, su rival directo en la pelea por evitar el descenso. Con tres fechas por disputarse, el conjunto marplatense necesitaba sumar de a tres para mantener sus posibilidades de descontar esa diferencia.

La victoria ante el equipo cordobés le permitió evitar el descenso inmediato y trasladar la definición a las últimas jornadas del campeonato. Sin embargo, los resultados de Deportivo Riestra también serán determinantes para establecer las posibilidades concretas del conjunto dirigido por Sanguinetti.

Ads

El próximo desafío será ante Racing Club, el viernes 30 de octubre a las 21.15, en el Cilindro de Avellaneda, según la programación difundida antes del encuentro frente a Belgrano.

De esta manera, Aldosivi afrontará otra final en su lucha por mantenerse en Primera División. Después de conseguir tres puntos fundamentales como local, el Tiburón deberá sostener su recuperación en una recta final en la que cada resultado puede definir su futuro.