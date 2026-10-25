Las “Pata Negra” jugaron un gran partido: resistieron los mejores momentos de Kimberley y golpearon en los momentos justos para quedarse con una victoria merecida.

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Sobre el cierre del primer tiempo, Ana Cruz abrió el marcador y les dio tranquilidad a las dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez.

En el complemento, San Lorenzo administró la ventaja con la pelota y soportó la presión de su rival. Cuando Kimberley buscaba el empate, las rojinegras sentenciaron el encuentro con una contra letal. Otra vez apareció Ana Cruz, que firmó una brillante jugada individual y definió por encima de la arquera para desatar el festejo.

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Con el triunfo, San Lorenzo se clasificó a la final y ahora espera por su rival, que saldrá de la otra semifinal entre Aldosivi y Cadetes.

Formación de San Lorenzo: Ana Osorio; Noelia Erede, Noelia Villalba, Yamila Costoya y Eugenia Medina; Andrea Arbelo, Milagros Maraz, Rocío Varela y Geraldine Arbelo; Priscila Medina y Ana Cruz. Luego ingresaron Aimara Mozzi, Karen Ferreyra, Tatiana Barreto y Aldana Vázquez.

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