Aldosivi se enfrenta hoy 14:45 ante Belgrano por la fecha 14 del torneo clausura en el estadio José María Minella. Un partido clave para el “tiburón” que necesita ganar y esperar que Deportivo Riestra no sume 3 puntos.

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Los dirigidos por Javier Sanguinetti, necesitar sumar los 9 puntos que quedan en juego y, para lograr eso, deberá vencer a Belgrano (Local), Racing (Visitante) y River Plate (Local).

A su vez, necesita que el equipo de Bajo Flores no gane ninguna de las 3 fechas que restan para finalizar el torneo clausura. Riestra esta fecha viajará a córdoba para enfrentarse a Instituto, luego jugará de local ante Talleres y finalizará el torneo ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante.

En el caso que Aldosivi logre la heroica, sume los 9 puntos en juego y Riestra pierda sus respectivos partidos, el “Malevo” acompañará a Estudiantes de Río Cuarto como el segundo equipo descendido de esta temporada.

La terna arbitral estará conformada de la siguiente manera:

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Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Damián Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Lucas Comesaña

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