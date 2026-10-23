La Selección argentina femenina Sub 17 afrontará este viernes un partido clave ante Marruecos, por la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la categoría. El encuentro comenzará a las 15 en el Complejo Mohammed VI y contará con el arbitraje de la mexicana Karen Hernández.

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El equipo dirigido por Christian Meloni llega a este compromiso después de recuperarse de la derrota por 2-1 ante Alemania en el debut y conseguir una victoria por 2-0 frente a Nueva Zelanda. Ahora, la Albiceleste buscará cerrar la primera fase con otro resultado positivo.

Por su parte, Marruecos también se juega sus posibilidades ante su público. El seleccionado anfitrión comenzó el certamen con un triunfo por 4-0 frente a Nueva Zelanda, pero luego cayó por 4-2 ante Alemania.

#U17WWC ¡Todo listo para Marruecos! 🫡 👉 Mañana, desde las 15.00, irá por el pase a octavos de final 🇦🇷 @FIFAWWC 📝 https://t.co/nCy6zMXIUh https://t.co/EAiaEKfivv — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 22, 2026

Cómo se define la clasificación a octavos de final

A los octavos de final avanzarán los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. Con este formato, Argentina buscará terminar la fase inicial en una posición que le permita continuar en el torneo.

El duelo ante Marruecos será determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el cierre de la primera etapa.

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