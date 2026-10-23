El fútbol de Mar del Plata tendrá un fin de semana cargado de actividad, con cuatro equipos de la ciudad en acción por los torneos de ascenso. Kimberley y Alvarado buscarán avanzar en la Reválida del Federal A, mientras que Quilmes y Deportivo Norte protagonizarán un cruce entre marplatenses por el Regional Federal Amateur.

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Sábado: Kimberley abre la agenda

El primero en jugar será Kimberley, que visitará a Argentino de Monte Maíz este sábado desde las 15.45, en el estadio Modesto Marrone. El encuentro corresponderá a la ida de la segunda instancia de la Reválida del Federal A, una etapa en la que el equipo dirigido por Mariano Mignini intentará dar el primer paso para seguir en carrera por el ascenso.

El partido contará con el arbitraje de Fernando Marcos, acompañado por Emiliano Bustos y Felipe Zonco como asistentes. Kevin Bustos será el cuarto árbitro.

Domingo: Alvarado busca avanzar

La actividad continuará el domingo a las 15, cuando Alvarado visite a Sportivo Las Parejas por una nueva serie de la Reválida. Después de quedar afuera de la lucha por el primer ascenso ante Cipolletti, el conjunto de Pablo Martel tendrá otra oportunidad para acercarse a la Primera Nacional.

Para este compromiso, el equipo marplatense podrá contar nuevamente con Facundo Centurión y Germán Sosa, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones. Leandro Sosa Abrile será el árbitro principal, con Hugo Fleitas y Marcos Guzmán como asistentes y Jonatan Mapelli como cuarto juez.

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Quilmes y Deportivo Norte protagonizan un duelo local

También el domingo, Quilmes y Deportivo Norte se enfrentarán por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur. El encuentro de ida se disputará en el estadio José Piantoni y tendrá a dos representantes de la ciudad frente a frente en la búsqueda de un lugar en la siguiente instancia.

El arbitraje estará a cargo de Maximiliano Contreras, quien contará con Anahí Correa y Gustavo Sampietro como asistentes. Nicolás Avero, de Coronel Vidal, será el cuarto árbitro.

Con partidos repartidos entre sábado y domingo, los equipos marplatenses afrontarán una agenda importante en el camino por sus respectivos objetivos, tanto en el Federal A como en el Regional Amateur.

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