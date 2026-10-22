La Asociación del Futbol Argentino (AFA) definió un cambio clave para el Ascenso. A partir de la próxima temporada, volverán las promociones en las distintas divisiones, una modalidad que no se utilizaba desde hace 15 años. Esta medida se aplicará desde la Primera Nacional hacia abajo y no involucrará a la Liga Profesional.

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Se resolvió durante la reunión del Comité Ejecutivo, encabezada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El regreso de las promociones implica que los equipos de las categorías del Ascenso volverán a definir su permanencia o ascenso en duelos mano a mano, como sucedió entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012.

Según lo resuelto por la AFA, los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional descenderán de manera directa. En tanto, el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados disputará una promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados hará lo propio frente a un equipo del Federal A.

En la Primera B y la Primera C, la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, también habrá promociones tanto para ascender como para descender. Además de los ascensos y descensos directos que ya existen en cada división

Las promociones se disputarán en series de ida y vuelta. El primer partido se jugará en la cancha del equipo que busca ascender y la revancha en la del que pelea por mantener la categoría. Este último tiene la ventaja de definir de local y, en caso de empate en el resultado global, mantendría la categoría.

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