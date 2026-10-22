Quilmes se prepara para afrontar dos nuevos compromisos en la Liga Nacional Femenina de básquet y ya dio a conocer los precios de las entradas para los partidos ante Boca Juniors y Vélez Sarsfield.

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Este viernes, desde las 20.30, Quilmes recibirá a Boca Juniors por una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet.

El Cervecero llega al encuentro tras vencer por 75-64 a El Biguá en el estadio El Nido, de Neuquén capital. Por su parte, el Xeneize también viene de sumar una victoria, luego de imponerse por 67-38 ante Unión de Bahía Blanca, que hizo su debut en la competencia.

La agenda del conjunto marplatense continuará el domingo, cuando vuelva a jugar en condición de local. Desde las 20, Quilmes enfrentará a Vélez Sarsfield en el gimnasio José Martínez, en el segundo compromiso de un fin de semana con dos partidos en casa.

El valor por encuentro será de $15.000 para socios y $20.000 para no socios. Además, el club ofrecerá un combo especial para quienes quieran acompañar al equipo en ambas jornadas, con un costo de $25.000 para socios y $30.000 para no socios.

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La venta se realizará el miércoles y jueves, de 16.30 a 19.30, mientras que el viernes comenzará a las 16.30 y continuará hasta el cierre.

Desde la institución informaron que las entradas serán sin numerar y que el ingreso se realizará por orden de llegada.

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