El estadio Maracaná sufrió importantes destrozos tras el partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, disputado el martes por la Copa Sudamericana. Según informó Flamengo este miércoles, el Consorcio Maracaná notificó al club sobre los daños registrados en distintos sectores del recinto.

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De acuerdo con el comunicado, cientos de butacas fueron rotas y se produjeron destrozos en baños, bares, rampas de acceso y cartelería de señalización. La institución brasileña calificó los hechos como actos de vandalismo y expresó su rechazo por lo ocurrido en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.

La situación generó preocupación debido a la cercanía del próximo compromiso internacional que albergará el escenario. Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, en un encuentro para el que se agotaron las entradas y se espera la presencia de más de 70.000 espectadores.

Ante este panorama, el Consorcio Maracaná puso en marcha los trabajos de reparación para recuperar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el partido. Según detalló Flamengo, los trabajadores pasaron toda la noche realizando tareas para reparar los daños ocasionados.

Por último, el club manifestó su confianza en los responsables de la operación del estadio para completar las tareas a tiempo y permitir que el Maracaná vuelva a recibir al público en condiciones adecuadas para una nueva jornada de competencia internacional.

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