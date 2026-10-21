Francisco Comesaña comenzó con el pie derecho su participación en el Challenger de Cali, Colombia, al superar en sets corridos al dominicano Nick Hardt (297° del ranking ATP). El marplatense, tercer preclasificado del certamen, se impuso por 6-3 y 7-5 para meterse en la segunda ronda.

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El jugador de 26 años buscará seguir avanzando en el torneo, que se disputa sobre canchas de polvo de ladrillo y reparte 107.000 dólares en premios. Su próximo rival saldrá del cruce entre los argentinos Carlos María Zárate y Franco Ribero, por lo que podría haber un duelo entre compatriotas en la siguiente instancia.

Comesaña llega a Colombia después de alcanzar las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra 2, en Bolivia, y buscará mantener su buen nivel para continuar sumando victorias en el circuito.

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