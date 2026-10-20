La UEFA Champions League tendrá este martes uno de sus cruces más atractivos de la tercera jornada. Paris Saint-Germain y Barcelona se enfrentarán desde las 16, en Francia, en un duelo entre dos equipos que comenzaron con fuerza su camino en el máximo torneo europeo.

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El PSG, dirigido por Luis Enrique y bicampeón de Europa, llega después de vencer 4-2 al Manchester City en la fecha anterior. Además, viene de superar a Estrasburgo por 3-1 en la liga francesa. Sin embargo, tendrá una baja importante: el lateral Nuno Mendes, quien sufrió una lesión muscular y estará fuera durante las próximas semanas.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick atraviesa un gran presente y llega como líder de La Liga, con puntaje perfecto en el campeonato español. En la Champions, el conjunto catalán goleó 4-1 al Galatasaray y buscará mantener su racha positiva en una visita exigente. Para este encuentro no podrá contar con Jules Koundé ni Eric García, ambos lesionados, mientras que Andreas Christensen continúa fuera de las canchas.

El enfrentamiento también tendrá un condimento especial por la historia reciente entre ambos equipos. En el último cruce por la fase liga de la Champions 2025/26, el PSG se impuso por 2-1 en Barcelona.

Las posibles formaciones

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández o Lucas Digne; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

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Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Dani Olmo o Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.

Horario y dónde ver PSG-Barcelona

El partido comenzará a las 16 de Argentina en el Parque de los Príncipes, en París. La transmisión estará a cargo de ESPN y también se podrá seguir por Disney+ Premium.

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