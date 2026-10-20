En la previa, los simpatizantes comenzaron a copar Brasil y este lunes realizaron el tradicional banderazo para alentar al equipo antes del encuentro decisivo.

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En todas partes vamos a estar 💙💛💙 https://t.co/6jdOtofGL7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 19, 2026

El equipo argentino contará con el acompañamiento de unos 4.000 hinchas en Río de Janeiro, en una noche clave para sus aspiraciones internacionales. Además, Leandro Paredes integra la delegación pese al desgarro que sufrió ante Instituto. Su presencia en el partido todavía no está confirmada y será evaluada por el cuerpo técnico y el equipo médico.

Boca deberá ganar por un gol para llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por dos o más tantos le dará la clasificación directa a la final. El encuentro comenzará a las 21.30 y será el primero de los dos cruces que definirán a los finalistas de la Copa Sudamericana.

Además, será la sexta presentación de Boca en el Maracaná. En sus cinco antecedentes, el equipo obtuvo una victoria y sufrió cuatro derrotas: venció 2-0 a Flamengo en la Copa Mercosur de 1998 y perdió ante Santos en 1963, Flamengo en 1991, Fluminense en 2008 y nuevamente ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores de 2023.

Bombas de estruendo en el hotel de Boca:

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Entre las 2.05 y las 5 de la madrugada, un grupo de hinchas de Vasco da Gama hizo detonar bombas de estruendo en la puerta del hotel de Boca Juniors, en la previa del partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Este tipo de acciones suele repetirse en la antesala de encuentros importantes.

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