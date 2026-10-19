Juan Martín Del Potro vuelve a estar entre los candidatos para ingresar al Salón de la Fama del Tenis. Al igual que en 2025, el extenista argentino fue nominado para formar parte del prestigioso recinto de Newport, en Estados Unidos, junto con la australiana Ashleigh Barty y la rusa Svetlana Kuznetsova.

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Para ser elegido, Del Potro deberá alcanzar el 75% de los votos positivos. La votación del público ya se encuentra disponible a través del portal oficial del Salón de la Fama y permanecerá abierta hasta el domingo 25 de octubre.

El propio Del Potro compartió el enlace para que sus seguidores puedan participar y apoyarlo en esta nueva candidatura.

Pueden votar acá 😊 https://t.co/2lfHceY2Je — Juan M. del Potro (@delpotrojuan) October 19, 2026

Conocido como la Torre de Tandil, el argentino construyó una destacada carrera en el circuito profesional, cuyo punto más alto llegó con la conquista del US Open 2009 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Además, fue una pieza fundamental en la histórica consagración argentina en la Copa Davis de 2016.

Si resulta elegido, Del Potro se convertirá en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama del Tenis, junto con Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.

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