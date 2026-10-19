Mar del Plata será sede desde este lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre de la etapa final de la 35ª edición de los Juegos Deportivos Bonaerenses, que reunirá a más de 30.000 clasificados de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof encabezará el acto inauguración.

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La ciudad se prepara para recibir cinco jornadas de competencia, con actividades deportivas y culturales en distintos puntos del partido. El evento convocará a participantes de las categorías Juveniles, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Personas Trasplantadas, en una propuesta que busca promover la inclusión y la participación en todo el territorio bonaerense.

La apertura será en Las Toscas con un show de Tiago PZK

El acto inaugural se realizará este lunes por la tarde en el sector de Las Toscas, con el mar como escenario natural. Se espera la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien participará de la ceremonia oficial.

La jornada también tendrá un espacio destacado para la música: Tiago PZK será el encargado del espectáculo principal, en una apertura que combinará el inicio de las competencias con una convocatoria artística destinada a los miles de jóvenes que llegarán a la ciudad.

Más de 66 escenarios para cinco días de actividad

A lo largo de la semana se desarrollarán 117 disciplinas deportivas y culturales en más de 66 escenarios. Para recibir a los participantes, Mar del Plata pondrá a disposición instalaciones deportivas municipales, clubes y espacios culturales.

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Entre las sedes previstas se encuentran el Natatorio Alberto Zorrilla, la Pista de Atletismo Justo E. Román, el Centro Municipal de Hockey y los polideportivos barriales, que formarán parte de la infraestructura destinada a las instancias decisivas.

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