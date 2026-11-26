Quilmes de Mar del Plata afrontará un nuevo compromiso como local cuando reciba a Deportivo Viedma, desde las 21, en el estadio José Martínez. El equipo marplatense buscará recuperarse de la derrota ante Racing Club y volver a sumar en la Liga Argentina de Básquet.

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El Cervecero atraviesa un comienzo irregular de temporada, con un registro de tres victorias y cinco derrotas. Si bien consiguió dos triunfos en sus últimas cuatro presentaciones, todavía necesita encontrar mayor regularidad para escalar posiciones en la Conferencia Sur. A ese panorama se suma la reciente salida de Manuel Alonso, cuya vacante todavía no fue cubierta.

Del otro lado estará uno de los equipos más sólidos del torneo. Deportivo Viedma lidera la Conferencia Sur con cinco victorias y una sola derrota, y acumula cuatro triunfos consecutivos. Además, presenta un promedio de 87,5 puntos por partido, que lo ubica entre los tres conjuntos más goleadores de la competencia.

El equipo rionegrino cuenta con la conducción de Guillermo Bogliacino, quien atraviesa su undécima temporada al frente del plantel y mantiene una estructura con continuidad. Entre sus incorporaciones se destacan Gastón Bertona y Mateo Macrini, este último con pasado en Unión de Mar del Plata.

Para Quilmes, uno de los principales desafíos será mejorar su funcionamiento defensivo ante un rival que atraviesa un gran momento ofensivo. Además, deberá reorganizar su plantel tras la salida de Alonso, en un contexto en el que todavía dispone de dos modificaciones para realizar.

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El encuentro tendrá el arbitraje de Emanuel Sánchez y José Domínguez y se podrá seguir en vivo a través de Básquet Pass.

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