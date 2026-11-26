La FIFA confirmó que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso ilegal a información personal y empresarial. A través de un comunicado, el organismo informó que detectó una intrusión en un conjunto limitado de datos y que ya se encuentra trabajando junto a las autoridades policiales para investigar lo sucedido.

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Según las primeras informaciones, el ataque habría sido realizado por el grupo denominado Handsome Boy Hacking Club, que utilizó técnicas de suplantación de identidad para acceder a las cuentas de empleados de la entidad. Como resultado, se habrían sustraído más de 12 gigabytes de archivos confidenciales.

Entre la información comprometida habría documentos de identidad, datos financieros y registros legales vinculados a directivos de la organización. Sin embargo, la FIFA no confirmó públicamente el volumen total de los archivos robados ni detalló el alcance completo de la filtración.

Además, la entidad repudió "en los términos más enérgicos posibles" la obtención y publicación ilícita de información, especialmente de datos personales. También advirtió que este tipo de acciones representa una grave violación de la privacidad y puede generar consecuencias importantes para las personas afectadas.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el acceso, qué información fue comprometida y quiénes estuvieron detrás del ataque.

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