La Selección Argentina femenina continúa con su puesta a punto para afrontar la última fecha FIFA del año. El plantel trabaja en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con la mirada puesta en el amistoso ante Alemania, que se disputará este domingo en el Estadio Único Diego Armando Maradona.

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Durante la práctica del miércoles, las futbolistas realizaron ejercicios de activación, circuitos de pases y trabajos de posesión en espacios reducidos. Luego, el cuerpo técnico encabezado por Germán Portanova dispuso dos bloques de fútbol para ajustar cuestiones tácticas. En paralelo, las arqueras Solana Pereyra, Abigaíl Chaves y Ariana Álvarez llevaron adelante tareas específicas.

El encuentro ante Alemania comenzará a las 20.15 y marcará la reinauguración oficial del estadio de La Plata. Será una prueba exigente para el seleccionado argentino frente a una de las principales potencias del fútbol femenino internacional.

Después de ese compromiso, Argentina volverá a jugar el viernes 4 de diciembre frente a Uruguay, desde las 19, en el estadio de Barracas Central. Ambos amistosos forman parte de la preparación para el Mundial de Brasil 2027, donde el equipo nacional buscará seguir creciendo y llegar de la mejor manera a la competencia.

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