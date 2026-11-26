El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva y ya tiene definidos los días, horarios y árbitros para los cuartos de final. Los ocho equipos que siguen en carrera buscarán un lugar entre los cuatro mejores del campeonato, en una instancia que se disputará a partido único.

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La programación comenzará el sábado 28 de noviembre con el encuentro entre Vélez e Independiente, mientras que Instituto y River cerrarán la jornada. El domingo será el turno de Rosario Central-Barracas Central y Boca-Gimnasia.

La agenda de los cuartos de final

Sábado 28 de noviembre

20.00: Vélez vs. Independiente, en el estadio José Amalfitani. Árbitro: Facundo Tello.

22.00: Instituto vs. River, en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba. Árbitro: Nazareno Arasa. Ads

Domingo 29 de noviembre

17.30: Rosario Central vs. Barracas Central, en el Gigante de Arroyito. Árbitro: Pablo Dóvalo.

20.30: Boca vs. Gimnasia de La Plata, en La Bombonera. Árbitro: Darío Herrera. Ads

Importante: el horario de Boca-Gimnasia fue modificado respecto de la primera programación, que lo ubicaba a las 22.

Cómo se define la clasificación

Los cuartos de final se disputarán en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de zonas. En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste el empate, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

La próxima instancia será la de semifinales, prevista para el fin de semana del 5 y 6 de diciembre. La final del Torneo Clausura se jugará el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.