Boca Juniors volverá a jugar este miércoles en La Bombonera, apenas unos días después de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. Desde las 21, enfrentará a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en busca de un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

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El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega motivado después de vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales. Sin embargo, el calendario no le da demasiado margen para descansar y el cuerpo técnico deberá administrar las cargas físicas después del viaje y los festejos.

Entre las principales incógnitas aparecen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. El capitán sufrió una descompensación por calor y deshidratación después de la final, aunque los estudios médicos no detectaron complicaciones. Por su parte, el ex Estudiantes también acumula un importante desgaste físico y podría tener descanso.

En ataque, Arruabarrena también analiza alternativas para definir el equipo. Tomás Aranda y Alan Velasco compiten por un lugar, mientras que Sebastián Villa y Miguel Merentiel aparecen entre las opciones para integrar el frente ofensivo. El entrenador había anticipado que podría presentar un equipo con algunas modificaciones, aunque la intención es mantener una base titular.

No habrá un festejo especial en La Bombonera

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Pese a la reciente consagración internacional, el cuerpo técnico decidió que no habrá una celebración especial antes del encuentro. Arruabarrena pretende que el plantel mantenga la concentración en el objetivo deportivo y evite distracciones en una instancia eliminatoria.

Todavía resta confirmar si los trofeos obtenidos serán exhibidos en el estadio, pero no está previsto un acto de festejo. Boca buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final, donde ya espera Gimnasia y Esgrima La Plata.

El encuentro comenzará a las 21, tendrá como escenario La Bombonera y contará con el arbitraje de Luis Lobo Medina. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

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